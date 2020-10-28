На вооружение мотострелкового соединения Балтфлота поступило 30 танков с улучшенными характеристиками

В 2020 году на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области поступило 30 танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Т-72Б3М оснащён новым двигателем, мощность которого составляет 1130 л. с., что почти на 300 л. с. больше, чем у Т-72Б3.

Танк имеет новое орудие 125 мм с улучшенными баллистикой и ресурсом. Усилена и защита. Также Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.