На вооружение мотострелкового соединения Балтфлота поступило 30 танков с улучшенными характеристиками

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В 2020 году на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области поступило 30 танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками.
На вооружение мотострелкового соединения Балтфлота поступило 30 танков с улучшенными характеристиками
  • ©mil.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Т-72Б3М оснащён новым двигателем, мощность которого составляет 1130 л. с., что почти на 300 л. с. больше, чем у Т-72Б3.

Танк имеет новое орудие 125 мм с улучшенными баллистикой и ресурсом. Усилена и защита. Также Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

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