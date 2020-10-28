В Подмосковье выявили более 165 тысяч нарушений масочного режима в транспорте за неделю

В Московской области выявили более 165 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте за неделю.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«При этом более 90% пассажиров надели маску по требованию контролёров», — сказали в ведомстве.

Как отметила первый заместитель главы министерства Анна Кротова, 90 тыс. нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте, ещё 66 тыс. — в автобусах и такси, 8 тыс. — в аэропортах.

Всего за семь дней проверено порядка 10 млн пассажиров. По сравнению с предыдущей неделей количество нарушений снизилось на 8%.

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