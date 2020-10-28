Экономист оценил предложение использовать водительские права для получения финансовых услуг

Экономист Александр Дудчак оценил предложение использовать водительские права для получения финансовых услуг.

«С одной стороны, это упрощает жизнь, а с другой, получается, что расширяется круг людей, которым доступны персональные данные», — заявил он в беседе с Nation News.

Все услуги, которые можно будет получить с помощью водительского удостоверения, в настоящее время доступны по паспорту. Нужно ли упрощать такие процедуры, вопрос дискуссионный, считает Дудчак.

«В тех же США не у всех есть паспорта, не так развита система общественного транспорта. Да, действительно, у большего процента населения есть водительские права. Они часто заменяют паспорт. Однако там есть свои перегибы. Они вписывают в ID почти любую информацию», — добавил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что законопроект, разрешающий использовать водительские права для получения финансовых услуг, могут внести в Госдуму в ближайшие месяцы.