Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Екатеринбурга на фоне пандемии

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Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев оценил ситуацию в Екатеринбурге на фоне пандемии.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Екатеринбурга на фоне пандемии
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что если на начало 2020 года на городском рынке предлагалось около 9 тыс. объектов, то теперь этот показатель снизился в два раза.

«Это стало следствием принятых государством мер поддержки: ипотека подешевела и многие граждане смогли взять кредит», — сказал эксперт.

По его словам, из-за спроса выросли и цены. В настоящее время, уточнил Галеев, темпы роста спроса и цен замедляются.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ипотекой в России.

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