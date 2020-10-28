Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Екатеринбурга на фоне пандемии

Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев оценил ситуацию в Екатеринбурге на фоне пандемии.

В беседе с URA.RU он заявил, что если на начало 2020 года на городском рынке предлагалось около 9 тыс. объектов, то теперь этот показатель снизился в два раза.

«Это стало следствием принятых государством мер поддержки: ипотека подешевела и многие граждане смогли взять кредит», — сказал эксперт.

По его словам, из-за спроса выросли и цены. В настоящее время, уточнил Галеев, темпы роста спроса и цен замедляются.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ипотекой в России.