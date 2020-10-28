Региональный форум «Недвижимость-2020» пройдёт в Тюмени в онлайн-формате

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Региональный форум «Недвижимость-2020» пройдёт 5 ноября в Тюмени в онлайн-формате.
Региональный форум «Недвижимость-2020» пройдёт в Тюмени в онлайн-формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Тема мероприятия — «Ответ новым вызовам. Тренды. Идеи. Решения».

Ожидается более 500 участников. Они обсудят перспективы развития жилищного строительства в регионе, тренды рынка жилья, влияние пандемии, тенденции в загородной недвижимости, применение полезных ресурсов и другие вопросы.

«Для нас проведение форума в таком формате в новинку: в последние годы традиционно проводили форум в стенах Тюменской областной думы. Онлайн-формат открывает больше возможностей: мы приглашаем на свою площадку всех, кто раньше не мог отложить свои дела или приехать в наш город», — заявила президент НП «Объединение риелторов Тюменской области» Ирина Ярёменко.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

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