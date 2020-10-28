В Хабаровском крае прошли учения с участием снайперов ВВО

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В Хабаровском крае прошли учения с участием снайперов Восточного военного округа.
В Хабаровском крае прошли учения с участием снайперов ВВО
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие выбрали для стрельбы здание на открытой местности. Двое заняли позицию на втором этаже. Они давали целеуказания группе, действовавшей на первом.

По сценарию, целью стала колонна условного противника. После выполнения задачи группа совершила отход.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

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