Юрист прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ

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Член Ассоциации юристов России Артём Коростелёв прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Юрист прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ
  • РИА Новости

«Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, то человек сможет получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, никаких заявлений и документов подавать не нужно.

Как отметил Коростелёв, субсидии не могут получать те, у кого есть долги за ЖКУ.

«Управляющие компании могли предоставлять недостоверные или неточные данные. Из-за этого появлялись проблемы с назначением выплат. С 1 января 2021 года ситуация изменится», — сказал он.

Эксперт напомнил, что информацию о наличии задолженности региональные органы исполнительной власти будут получать из государственной информационной системы ЖКХ самостоятельно.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.

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