В Удмуртии подвели итоги работы нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

В Удмуртии эксперты Федерального центра компетенций провели оценку работы нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

Для эффективной реализации национального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в республике на базе одного из предприятий Удмуртии создали Региональный центр компетенций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объём финансирования нацпроектов с начала 2020 года вырос на 7,7 млрд рублей.