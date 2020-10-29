В Удмуртии подвели итоги работы нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Короткая ссылка
В Удмуртии эксперты Федерального центра компетенций провели оценку работы нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

Для эффективной реализации национального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в республике на базе одного из предприятий Удмуртии создали Региональный центр компетенций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объём финансирования нацпроектов с начала 2020 года вырос на 7,7 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить