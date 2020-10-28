Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

Он написал, что «ситуация в городе становится стабильнее и важно её сохранить».

По его словам, «это возможно сделать только совместными усилиями».

Согласно данным оперштаба Москвы на 28 октября, в столице за последние сутки выявили 3670 новых случаев COVID-19, всего выявлено 409 022 случая. Всего 300 051 человек выздоровел, 6578 пациентов с коронавирусом скончались.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.