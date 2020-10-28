В Подмосковье рассказали о планах по запуску новых маршрутов МЦД на 2021 год.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы Московской областной думы.

Будет запущено семь новых маршрутов во втором квартале 2021 года: четыре — до станций МЦД-1 и три — до станций МЦД-2.

Можайск — станция МЦД Одинцово, Руза — станция МЦД Одинцово, Тучково — станция МЦД Одинцово, Верея — станция МЦД Одинцово, Протвино — станция МЦД Подольск, Серпухов — станция МЦД Подольск, Пущино — станция МЦД Подольск.

Четыре смежных межрегиональных маршрута будут изменены. Станция МЦД Пенягино станет доступной для микрорайона Южный в Красногорске. Также это позволит связать деревни Путилково, Сабурово, Гаврилково со станцией МЦД Волоколамская.

В прошлом году запустили две линии диаметров: МЦД-1 — от Одинцова до Лобни и МЦД-2 — от Нахабина до Подольска.

Всего к станциям МЦД было проложено девять новых маршрутов.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.