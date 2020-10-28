В Москве рассказали о поддержке молодёжного предпринимательства

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о поддержке молодёжного предпринимательства. Будет запущена образовательная программа — цикл практикумов «Бизнес-старт».

«Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ», — цитирует «Москва 24» заммэра со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Первое занятие состоится 29 октября.

Принять участие в программе можно бесплатно, после предварительной регистрации на сайте.

Организатором курса выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Как сообщал ранее сайт Nation News, в Санкт-Петербурге 23 октября открылся форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста».