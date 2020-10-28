В Магадане задержали вандалов, осквернивших мемориал «Маска скорби»

В Магадане задержали вандалов, осквернивших памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городской администрации.

Молодые люди нарисовали ярко-красной краской несколько символов на памятнике. На допросе они заявили, что хотели «хайпануть».

«Они будут наказаны в соответствии с действующим законодательством и возместят ущерб», — отметил мэр Юрий Гришан.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.