В Магадане задержали вандалов, осквернивших мемориал «Маска скорби»
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городской администрации.
Молодые люди нарисовали ярко-красной краской несколько символов на памятнике. На допросе они заявили, что хотели «хайпануть».
«Они будут наказаны в соответствии с действующим законодательством и возместят ущерб», — отметил мэр Юрий Гришан.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.