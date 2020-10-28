Голикова назвала число привившихся от гриппа в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства назвала число привившихся от гриппа в стране.

«На сегодняшний день провакцинировано 43,8 млн наших граждан — это 30% нашего населения», — заявила Голикова.

При этом она отметила, что «в ряде регионов ситуация с вакцинацией иная, она идёт на недостаточном уровне».

«И мы также обращаем внимание регионов на эту ситуацию для того, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены... а также для того, чтобы предупредить развитие гриппа», — добавила вице-премьер.

Ранее, как передавал телеканал «360», министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что в торговых центрах региона за месяц прививку от гриппа сделали 76 580 человек.