Прокуратура обжалует приговор бывшему мэру Челябинска Тефтелеву

Короткая ссылка
Прокуратура обжалует приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, срок в три года колонии строгого режима посчитали недостаточным.
Прокуратура обжалует приговор бывшему мэру Челябинска Тефтелеву
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областной прокуратуры.

«Приговор будет обжалован в установленные законом сроки», — цитирует издание сообщение прокуратуры.

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки в 2,5 млн рублей, приговорён к трём годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей.

С учётом того времени, который экс-мэр провёл в СИЗО и под домашним арестом, Тефтелев может подать ходатайство об УДО уже в декабре 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить