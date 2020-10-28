Прокуратура обжалует приговор бывшему мэру Челябинска Тефтелеву

Прокуратура обжалует приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, срок в три года колонии строгого режима посчитали недостаточным.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областной прокуратуры.

«Приговор будет обжалован в установленные законом сроки», — цитирует издание сообщение прокуратуры.

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки в 2,5 млн рублей, приговорён к трём годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей.

С учётом того времени, который экс-мэр провёл в СИЗО и под домашним арестом, Тефтелев может подать ходатайство об УДО уже в декабре 2021 года.