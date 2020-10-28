В Казани рассказали о числе нарушителей масочного режима

В Казани во время очередного рейда выявлено более 1 тыс. нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы мэрии Казани.

Сотрудники комитета по транспорту, контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий проверили 28 остановок и 794 единицы общественного транспорта.

В результате рейда выявили 1087 нарушителей, из них 1060 надели средство защиты после замечания. Остальные 27 добровольно вышли из общественного транспорта по причине отсутствия маски.

Ожидается, что профилактические рейды продолжатся.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что с 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7066 нарушителей масочного режима.