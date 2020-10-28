Психолог призвал не паниковать при положительном тесте на COVID-19
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«Сейчас коронавирус уже не так страшен именно потому, что способы его лечения уже известны и успешно применяются в нашей стране», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Специалист настоятельно рекомендует при получении положительного теста на COVID-19 не впадать в панику и не накручивать себя: такое эмоциональное состояние может не только помешать борьбе с инфекцией, но и навредить психическому здоровью.
Зинченко рекомендует при выявлении заболевания в первую очередь обратиться к врачам, а затем окружить себя информацией из проверенных источников.
Очень часто, как отмечает психолог, причиной нашей повышенной тревоги, эмоционального напряжения и паники является высокая неопределённость и непредсказуемость ситуации или плана действий.
Также он отметил, что важным фактором душевного спокойствия является поддержка родных и близких.
Ранее в беседе с НСН клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.