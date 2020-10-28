Психолог призвал не паниковать при положительном тесте на COVID-19

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Главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Юрий Зинченко призвал не бояться положительного теста на COVID-19.
Психолог призвал не паниковать при положительном тесте на COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Сейчас коронавирус уже не так страшен именно потому, что способы его лечения уже известны и успешно применяются в нашей стране», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Специалист настоятельно рекомендует при получении положительного теста на COVID-19 не впадать в панику и не накручивать себя: такое эмоциональное состояние может не только помешать борьбе с инфекцией, но и навредить психическому здоровью.

Зинченко рекомендует при выявлении заболевания в первую очередь обратиться к врачам, а затем окружить себя информацией из проверенных источников.

Очень часто, как отмечает психолог, причиной нашей повышенной тревоги, эмоционального напряжения и паники является высокая неопределённость и непредсказуемость ситуации или плана действий.

Также он отметил, что важным фактором душевного спокойствия является поддержка родных и близких.

Ранее в беседе с НСН клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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