Ростуризм рассказал о ходе программы по продаже туров с кешбэком

Короткая ссылка
Ростуризм сообщил, что россияне с момента старта второго этапа программы туристического кешбэка приобрели туров более чем на 870 млн рублей.
Ростуризм рассказал о ходе программы по продаже туров с кешбэком
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Как уточняется на сайте ведомства, средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей.

«Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить