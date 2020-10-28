Ростуризм рассказал о ходе программы по продаже туров с кешбэком
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Как уточняется на сайте ведомства, средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей.
«Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.