Ростуризм рассказал о ходе программы по продаже туров с кешбэком

Ростуризм сообщил, что россияне с момента старта второго этапа программы туристического кешбэка приобрели туров более чем на 870 млн рублей.

Как уточняется на сайте ведомства, средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей.

«Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.