Эксперт оценил ситуацию с социальным жильём в России

Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов оценил ситуацию с социальным жильём в России.

«Сегодня в России изменилось понятие социального жилья», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вопросы очередников и прочего снимаются с повестки дня и переводятся в плоскость льготной ипотеки.

«России нужно обновлять жилищные фонды — сносить старые и строить новые», — отметил Грибов.

Как пояснил эксперт, это нельзя будет сделать, если граждане не смогут приобрести новое жильё, чем и вызвано такое внимание правительства России к вопросу цен.

Именно за счёт увеличения доступности жилья и планируется решить вопрос, добавил он.

Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.