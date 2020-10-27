Эксперт оценил идею создания «туристического такси»

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян оценил идею объединить услуги гидов и перевозчиков такси.

«Готовить не водителей-гидов, а гидов-водителей. Вот этот обратный процесс, он более вероятен, потому что какое-то количество гидов есть с удостоверением. Нужно развить этот навык водительский для услуги, а всё остальное они уже умеют. Для этого нужна какая-то городская или федеральная программа», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, большинство водителей такси самого популярного экономсегмента не захотят учиться чему-то новому. Им это не надо: цены на поездки слишком малы, да и люди пришли в такси, чтобы подзаработать тем, что они уже умеют.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать «туристическое такси».