Эксперт оценил идею создания «туристического такси»

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Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян оценил идею объединить услуги гидов и перевозчиков такси.
Эксперт оценил идею создания «туристического такси»
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«Готовить не водителей-гидов, а гидов-водителей. Вот этот обратный процесс, он более вероятен, потому что какое-то количество гидов есть с удостоверением. Нужно развить этот навык водительский для услуги, а всё остальное они уже умеют. Для этого нужна какая-то городская или федеральная программа», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, большинство водителей такси самого популярного экономсегмента не захотят учиться чему-то новому. Им это не надо: цены на поездки слишком малы, да и люди пришли в такси, чтобы подзаработать тем, что они уже умеют.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать «туристическое такси».

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