Владислав Манин рассказал подробности об избиении у ТЦ в Москве

Актёр Владислав Манин рассказал подробности об избиении у торгового центра в Москве.

«Я был в торговом центре с семьёй, а когда собирались домой и выходили из ТЦ, этот человек на своей машине стоял прямо на пешеходном переходе, и я попросил его убрать авто, так как я не могу нормально пройти и не могу своего ребёнка нормально посадить в машину и сложить вещи», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, со стороны мужчины начались оскорбления, затем тот его избил.

Как утверждает Манин, он написал заявление в полицию.