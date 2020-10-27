В Псковской области планируется открытие экотехнопарка

В Псковской области до 2023 года планируется открытие экотехнопарка, опытом по переработке отходов поделится Московская область.

Об этом сообщает телеканал «360».

В Московской области проблем со старыми мусорными полигонами не останется уже к концу 2020 года — на смену придут безопасные перерабатывающие комплексы.

Таких в регионе уже 12. Строительство заводов по термической обработке позволит окончательно решить проблему мусора.

«Вместе с командой администрации Псковской области мы приехали, чтобы перенять опыт по строительству экотехнопарков и современных полигонов», — цитирует издание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В Центре управления регионом Михаилу Ведерникову показали, как работает каждый блок — от приёма обращений до контроля исполнения. Теперь опыт цифровизации процессов Подмосковья реализуют и в Псковской области.

К началу лета этого года в Подмосковье закрыли 29 полигонов, к зиме 2021 года планируется закрыть оставшиеся.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.