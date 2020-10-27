В Петербурге с 28 октября суды переходят на особый режим работы
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные объединённой пресс-службы судов города.
«Соблюдение социальной дистанции 1,5 м в судах обязательно», — заявили в пресс-службе.
Участники судопроизводства обязаны использовать средства индивидуальной защиты в здании суда, а также в залах и кабинетах. Рассматриваются все категории дел.
Слушатели в здания судов не допускаются, прекращается личный приём граждан.
Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.