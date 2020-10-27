Названы финалисты Национальной премии в области событийного туризма

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Два проекта Цифрового делового пространства (ЦДП) стали финалистами IX Национальной премии в области событийного туризма.
Названы финалисты Национальной премии в области событийного туризма
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Об этом сообщает сайт Москва 24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Видеопроект «Техносказки» вышел в финал в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие». Выставка «Стартап как искусство» в саду «Эрмитаж» вошла в шорт-лист в номинации «Лучший партнёрский проект туристического события».

В нынешнем году на премию было подано 390 заявок из 59 регионов страны. 

Также участниками стали три зарубежных проекта, которые реализуются в Молдове и ОАЭ.

Финал премии запланирован на 8—10 декабря. Он состоится в Екатеринбурге.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что проекты из Удмуртии попали в финал Национальной премии в области событийного туризма.

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