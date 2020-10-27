Генпрокуратура проверит обстоятельства возникновения пожара около нацпарка в Приморье
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ведомства.
«В связи с крупным пожаром, ликвидированным у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, Генеральной прокуратурой Российской Федерации Амурскому бассейновому природоохранному прокурору поручено проверить обстоятельства его возникновения», — уточнили специалисты ведомства.
В рамках проверки прокурором будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по установлению причин возникновения огня и виновных лиц, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.