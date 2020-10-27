Генпрокуратура проверит обстоятельства возникновения пожара около нацпарка в Приморье

Короткая ссылка
Генпрокуратура России проверит обстоятельства возникновения пожара около национального парка в Приморье.
Генпрокуратура проверит обстоятельства возникновения пожара около нацпарка в Приморье
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ведомства.

«В связи с крупным пожаром, ликвидированным у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, Генеральной прокуратурой Российской Федерации Амурскому бассейновому природоохранному прокурору поручено проверить обстоятельства его возникновения», — уточнили специалисты ведомства.

В рамках проверки прокурором будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по установлению причин возникновения огня и виновных лиц, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить