Генпрокуратура проверит обстоятельства возникновения пожара около нацпарка в Приморье

Генпрокуратура России проверит обстоятельства возникновения пожара около национального парка в Приморье.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ведомства.

«В связи с крупным пожаром, ликвидированным у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, Генеральной прокуратурой Российской Федерации Амурскому бассейновому природоохранному прокурору поручено проверить обстоятельства его возникновения», — уточнили специалисты ведомства.

В рамках проверки прокурором будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по установлению причин возникновения огня и виновных лиц, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.