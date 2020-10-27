В Иркутской области возобновили поиски пропавшего в июле Ан-2
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«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолёта Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из Республики Бурятия. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное его местонахождение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разработан план, в соответствии с которым поиски будут продолжаться четыре дня, в них задействуют вертолёт и беспилотный летательный аппарат.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направит обращение в Росавиацию с просьбой возобновить поиск пропавшего в июле самолёта Ан-2, на борту которого находились шесть человек.