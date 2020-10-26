В Петербурге рассказали о готовности детских лагерей к осенним каникулам

Детские лагеря Санкт-Петербурга готовы к осенним каникулам с учётом требований к организации отдыха в условиях пандемии, заявил губернатор Александр Беглов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Каникулы стартовали в понедельник, 26 октября. Детей уже принимают загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» и детский оздоровительный лагерь «Восход». В выходные отдых начался ещё в 16 лагерях.

Как подчеркнул Беглов, все учреждения работают в особом режиме.

«Их сотрудники постоянно тестируются на коронавирус, а дети проверяются на предмет контакта с больными. Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — сказал он.

В пресс-службе губернатора отметили, что на осенних каникулах дети будут отдыхать в 23 лагерях.

Ранее ОТР сообщало, что в Новосибирской области направили 20 млн рублей на отдых детей медиков, работающих с больными коронавирусом.