В Петербурге рассказали о готовности детских лагерей к осенним каникулам
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Каникулы стартовали в понедельник, 26 октября. Детей уже принимают загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» и детский оздоровительный лагерь «Восход». В выходные отдых начался ещё в 16 лагерях.
Как подчеркнул Беглов, все учреждения работают в особом режиме.
«Их сотрудники постоянно тестируются на коронавирус, а дети проверяются на предмет контакта с больными. Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — сказал он.
В пресс-службе губернатора отметили, что на осенних каникулах дети будут отдыхать в 23 лагерях.
Ранее ОТР сообщало, что в Новосибирской области направили 20 млн рублей на отдых детей медиков, работающих с больными коронавирусом.