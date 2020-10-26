Проекты из Удмуртии попали в финал Национальной премии в области событийного туризма

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Проекты из Удмуртии попали в финал Национальной премии в области событийного туризма.
Проекты из Удмуртии попали в финал Национальной премии в области событийного туризма
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первое место по числу проектов заняла Свердловская область (30), второе — Удмуртия (15), третье — Московская область (14).

Всего в конкурсе принимают участие 256 проектов из 59 регионов, а также три зарубежных проекта.

Финал состоится 8—10 декабря в Екатеринбурге.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

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