Проекты из Удмуртии попали в финал Национальной премии в области событийного туризма.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первое место по числу проектов заняла Свердловская область (30), второе — Удмуртия (15), третье — Московская область (14).

Всего в конкурсе принимают участие 256 проектов из 59 регионов, а также три зарубежных проекта.

Финал состоится 8—10 декабря в Екатеринбурге.

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