В Калининградской области завели дело по факту смертельного ДТП

В Калининградской области завели уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла 14 октября на 24-м км трассы Калининград — Крылово.

36-летний водитель Volkswagen пытался обогнать автомобиль Mazda, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Манёвр оказался неудачным, и первая иномарка врезалась в дерево, после чего опрокинулась и улетела в кювет.

Пассажир скончался на месте. Водитель и ещё трое пассажиров госпитализированы.

Расследование продолжается.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.