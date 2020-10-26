В Калининградской области завели дело по факту смертельного ДТП

Короткая ссылка
В Калининградской области завели уголовное дело по факту смертельного ДТП.
В Калининградской области завели дело по факту смертельного ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла 14 октября на 24-м км трассы Калининград — Крылово.

36-летний водитель Volkswagen пытался обогнать автомобиль Mazda, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Манёвр оказался неудачным, и первая иномарка врезалась в дерево, после чего опрокинулась и улетела в кювет.

Пассажир скончался на месте. Водитель и ещё трое пассажиров госпитализированы.

Расследование продолжается.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить