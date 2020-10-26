В Калининградской области завели дело по факту смертельного ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.
Авария произошла 14 октября на 24-м км трассы Калининград — Крылово.
36-летний водитель Volkswagen пытался обогнать автомобиль Mazda, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Манёвр оказался неудачным, и первая иномарка врезалась в дерево, после чего опрокинулась и улетела в кювет.
Пассажир скончался на месте. Водитель и ещё трое пассажиров госпитализированы.
Расследование продолжается.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.