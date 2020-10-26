В Ростуризме рассказали об огромной популярности Байкала

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об огромной популярности Байкала.

«Мы запустили новый доступный чартерный рейс на Байкал. Он пользовался огромной популярностью. Так мы не только перевыполнили прошлый год, но и показали 15—20%-ный рост», — заявила она в беседе с НТВ.

Кроме того, по словам Догузовой, в этом году с декабря запустят специальный поезд — новогодний экспресс до Великого Устюга.

«И туда же ещё планируем поставить чартеры с декабря этого года», — добавила она.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.