В Ростуризме рассказали об огромной популярности Байкала

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об огромной популярности Байкала.
В Ростуризме рассказали об огромной популярности Байкала
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«Мы запустили новый доступный чартерный рейс на Байкал. Он пользовался огромной популярностью. Так мы не только перевыполнили прошлый год, но и показали 15—20%-ный рост», — заявила она в беседе с НТВ.

Кроме того, по словам Догузовой, в этом году с декабря запустят специальный поезд — новогодний экспресс до Великого Устюга.

«И туда же ещё планируем поставить чартеры с декабря этого года», — добавила она.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

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