В Ростуризме рассказали о программе туристического кешбэка

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе туристического кешбэка.
В Ростуризме рассказали о программе туристического кешбэка
  • Pixabay

«У нас количество транзакций неограниченно, за каждую поездку гражданин получит деньгами на карточку 20% от стоимости поездки», — заявила она в беседе с НТВ.

Как напомнила Догузова, продажи стартовали 15 октября, они будут продолжаться до 5 декабря.

«Мы включили в программу туры и гостиничное размещение на новогодние праздники и Рождество», — уточнила она.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

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