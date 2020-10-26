В Ростуризме рассказали о программе туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе туристического кешбэка.

«У нас количество транзакций неограниченно, за каждую поездку гражданин получит деньгами на карточку 20% от стоимости поездки», — заявила она в беседе с НТВ.

Как напомнила Догузова, продажи стартовали 15 октября, они будут продолжаться до 5 декабря.

«Мы включили в программу туры и гостиничное размещение на новогодние праздники и Рождество», — уточнила она.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.