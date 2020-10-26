Балтфлот рассказал о подготовке авиации к зимнему режиму

В соединении морской авиации Балтийского флота проходят плановые работы по подготовке к зимнему режиму.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Специалисты проводят полный комплекс сезонного обслуживания, в том числе замену жидкостей, проверку работоспособности основных узлов и агрегатов.

На заключительном этапе пройдёт проверка качества проделанных работ.

Мероприятия по переводу совмещены с боевой учёбой. Плановые полёты проходят несколько раз в неделю как в дневное, так и в ночное время в разных метеоусловиях.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.