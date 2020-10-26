Балтфлот рассказал о подготовке авиации к зимнему режиму
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Специалисты проводят полный комплекс сезонного обслуживания, в том числе замену жидкостей, проверку работоспособности основных узлов и агрегатов.
На заключительном этапе пройдёт проверка качества проделанных работ.
Мероприятия по переводу совмещены с боевой учёбой. Плановые полёты проходят несколько раз в неделю как в дневное, так и в ночное время в разных метеоусловиях.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.