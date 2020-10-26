Балтфлот рассказал о подготовке авиации к зимнему режиму

Короткая ссылка
В соединении морской авиации Балтийского флота проходят плановые работы по подготовке к зимнему режиму.
Балтфлот рассказал о подготовке авиации к зимнему режиму
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Специалисты проводят полный комплекс сезонного обслуживания, в том числе замену жидкостей, проверку работоспособности основных узлов и агрегатов.

На заключительном этапе пройдёт проверка качества проделанных работ.

Мероприятия по переводу совмещены с боевой учёбой. Плановые полёты проходят несколько раз в неделю как в дневное, так и в ночное время в разных метеоусловиях.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить