В Оренбургской области начались масштабные учения ЦВО

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В Оренбургской области начались масштабные учения Центрального военного округа.
В Оренбургской области начались масштабные учения ЦВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В манёврах на полигоне Донгуз задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих. По тревоге в Самарской и Оренбургской областях была поднята бригада связи, а также ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Участники учений совершили комбинированный марш, протяжённость которого составила 400 км.

Созданная группировка войск должна отработать практические действия по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. Запланированы боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и миномётов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.

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