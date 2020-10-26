В Оренбургской области начались масштабные учения ЦВО

В Оренбургской области начались масштабные учения Центрального военного округа.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В манёврах на полигоне Донгуз задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих. По тревоге в Самарской и Оренбургской областях была поднята бригада связи, а также ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Участники учений совершили комбинированный марш, протяжённость которого составила 400 км.

Созданная группировка войск должна отработать практические действия по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. Запланированы боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и миномётов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.