В Оренбургской области начались масштабные учения ЦВО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В манёврах на полигоне Донгуз задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих. По тревоге в Самарской и Оренбургской областях была поднята бригада связи, а также ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии ЦВО.
Участники учений совершили комбинированный марш, протяжённость которого составила 400 км.
Созданная группировка войск должна отработать практические действия по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. Запланированы боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и миномётов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.