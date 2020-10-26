В Омской области из-за нарушений масочного режима возбуждено 16 дел

В Министерстве региональной безопасности Омской области рассказали о ходе надзорных мероприятий по соблюдению масочного режима.

Об этом сообщает Gorod55.

Специалисты Министерства региональной безопасности, полиции, Роспотребнадзора и мэрии продолжают проводить в регионе проверки, связанные с соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

С 19 по 25 октября из-за нарушений масочного режима возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

Всего в общественном транспорте выявили более 300 нарушений масочного режима.

Во время проверок в 700 торговых точках составили 21 административный протокол в отношении крупных ретейлеров. В магазинах зафиксировали более 600 нарушений.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что с 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7066 нарушителей масочного режима.