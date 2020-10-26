В Омской области из-за нарушений масочного режима возбуждено 16 дел

Короткая ссылка
В Министерстве региональной безопасности Омской области рассказали о ходе надзорных мероприятий по соблюдению масочного режима.
В Омской области из-за нарушений масочного режима возбуждено 16 дел
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

Специалисты Министерства региональной безопасности, полиции, Роспотребнадзора и мэрии продолжают проводить в регионе проверки, связанные с соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

С 19 по 25 октября из-за нарушений масочного режима возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

Всего в общественном транспорте выявили более 300 нарушений масочного режима.

Во время проверок в 700 торговых точках составили 21 административный протокол в отношении крупных ретейлеров. В магазинах зафиксировали более 600 нарушений.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что с 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7066 нарушителей масочного режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить