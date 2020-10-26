Собянин объявил об открытии реанимационного блока в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии самого крупного в России блока реанимации и интенсивной терапии для лечения больных коронавирусной инфекцией, который был развёрнут на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

Об этом сообщает НСН.

Собянин отметил, что с точки зрения технологий новый комплекс — один из самых сложнейших, не уступающий по сложности созданному в Вороновской больнице, но более мощный.

В новом госпитале развёрнуто 1249 коек — 919 палатных и 330 для реанимации и интенсивной терапии. Медперсонал насчитывает 399 специалистов, в том числе 130 врачей.

По данным на 23 октября, здесь лечатся 163 пациента.

По словам Собянина, подобные мощные госпитали позволят обеспечить безусловное оказание медпомощи всем москвичам, не затрагивая основную плановую и экстренную помощь.

Как сообщала ранее газета «Реальное время», в Татарстане прокомментировали работу медучреждений на фоне пандемии.