Собянин объявил об открытии реанимационного блока в Коммунарке
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Собянин отметил, что с точки зрения технологий новый комплекс — один из самых сложнейших, не уступающий по сложности созданному в Вороновской больнице, но более мощный.
В новом госпитале развёрнуто 1249 коек — 919 палатных и 330 для реанимации и интенсивной терапии. Медперсонал насчитывает 399 специалистов, в том числе 130 врачей.
По данным на 23 октября, здесь лечатся 163 пациента.
По словам Собянина, подобные мощные госпитали позволят обеспечить безусловное оказание медпомощи всем москвичам, не затрагивая основную плановую и экстренную помощь.
Как сообщала ранее газета «Реальное время», в Татарстане прокомментировали работу медучреждений на фоне пандемии.