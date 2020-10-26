Эксперт ВШЭ оценил роль цифровых технологий в условиях пандемии

Руководитель лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ Иван Карлов заявил, что цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс даже в сложных условиях, которые сложились в 2020 году.

Об этом он рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«В 2020 году мир оказался в ситуации, когда продолжать традиционный образовательный процесс в формате офлайн было невозможно. И в этой ситуации главным достижением цифровых технологий и онлайн-образования стало то, что удалось продолжить обучение», — сказал Иван Карлов.

Он уточнил, что технологии позволили использовать учебные материалы на онлайн-платформах, а также проверять домашнее задание дистанционно.

«В целом благодаря цифровым технологиям мы можем существенно расширить возможности для педагогов и учащихся, повысить качество обучения за счёт использования современных интерактивных цифровых образовательных материалов и возможности учитывать индивидуальные особенности и потребности учащихся и адаптировать под них учебный процесс», — добавил эксперт.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.