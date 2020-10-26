В Ростовской области рассказали о соблюдении масочного режима

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В Ростовской области привлекли к ответственности несколько человек, которые игнорировали масочный режим при посещении рынков.
В Ростовской области рассказали о соблюдении масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Проверки соблюдения масочного режима проводятся ежедневно, в том числе на рынках.

«Масочный режим действует с 1 мая и за этот период ветеринары проверили почти 3 тыс. объектов. Всего зарегистрировали 806 нарушений», — сказано в сообщении.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.

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