В Перми начался второй процесс по делу о реабилитации нацизма

Пермский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении Даниила Шестакова, разместившего портрет Андрея Власова на сайте «Бессмертный полк онлайн».

Об этом сообщает сайт properm.ru.

По версии следствия, не позднее 5 мая Шестаков разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию генерала Андрея Власова. В прокуратуре сообщают, что обвиняемый знал об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР. Военная коллегия Верховного суда СССР 1 августа 1946 года признала генерала изменником Родины.

По статье о реабилитации нацизма молодому человеку грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осуждённого за период до двух лет. Кроме того, суд может приговорить Шестакова к обязательным работам на срок до 360 часов или исправительным работам на срок до года.

Вину свою Шестаков не признаёт.

Ранее сайт газеты «Известия» сообщал, что Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении жителей Кемерова и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».

В сентябре Пермский краевой суд вынес первый в России приговор по делу о реабилитации нацизма. 20-летний Даниил Симанов был приговорён к 200 часам обязательных работ за размещение фотографии генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».