Музеи Москвы подготовили новые онлайн-мероприятия

Музеи столицы подготовили новые онлайн–программы, которые будут проходить с 26 по 30 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Виртуальная экскурсия, лекции, онлайн-выставки будут проходить на сайтах музеев и YouTube-каналах.

В понедельник, 26 октября, пройдёт лекция на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно». В среду, 28 октября, на канале и сайте Дома Гоголя состоится кинолекторий. В четверг, 29 октября, музей-заповедник «Коломенское» проведёт тематическую видеоэкскурсию по своей территории.

В пятницу, 30 октября, можно посетить онлайн-выставку «Дорогой собрат», подготовленную к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Выставка станет доступна на сайте Музея К.Г. Паустовского.

Работники экоцентра «Конный двор» 26 октября организуют онлайн-экскурсию по Терлецкому лесопарку.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.