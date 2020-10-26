Проект «Московское долголетие» проведёт цикл онлайн-семинаров

В рамках проекта «Московское долголетие» начался онлайн-цикл мастер-классов, которые проведут эксперты в области стиля, актёрского мастерства, литературного искусства и здорового образа жизни. К занятиям присоединились уже более 50 тыс. москвичей старшего поколения.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра Москвы.

Занятия в онлайн-режиме доступны примерно по 30 направлениям, отметили в мэрии. Проект помогает столичным пенсионерам с пользой проводить время дома, отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защита населения Москвы Владимир Филиппов.

Так, о секретах актёрской профессии расскажет актёр Александр Олешко. Историк моды Александр Васильев на мастер-классе объяснит, как женщинам старше 50 лет выглядеть элегантно. Об азах писательского мастерства в прямом эфире расскажет Михаил Ширвиндт.

Как сообщал ранее сайт RIA56, в Оренбургской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.