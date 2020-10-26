В Москве завершён приём заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020»

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В Москве завершился приём заявок на участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2020».
В Москве завершён приём заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020»
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, в этом году его участниками стали более 7,4 тыс. человек. Самой представительной по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз», а по количеству поданных заявок лидирует номинация «Я волонтёр».

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что конкурс позволит узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел.

Как сообщал ранее сайт Nation News, в Санкт-Петербурге 23 октября открылся форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста».

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