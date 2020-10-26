СК подтвердил открытие дела против должностных лиц аэропорта Домодедово
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- РИА Новости
«В период с декабря 2012 года по декабрь 2019-го сотрудники из числа администрации аэропорта Домодедово... не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и мест стоянки самолётов... что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету России на общую сумму более 107 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время устанавливаются все факты произошедшего и круг причастных лиц.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о возбуждении дела из-за халатности при реконструкции ВПП в Домодедове.