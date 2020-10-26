Губернатор Приморья оценил ход реконструкции нескольких объектов во Владивостоке
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- РИА Новости
Об этом пишет сайт vostokmedia.com.
Губернатор и мэр Владивостока с его подчинёнными посетили несколько объектов, включая парк Минного городка и Игнатьевский сквер.
Сообщается, что программа благоустройства территорий города в этом году включает реконструкцию девяти скверов.
В дальнейшем благоустройство продолжится, средства на это направляются из бюджета государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020—2027 годы. По словам Олега Кожемяко, в планах — благоустройство Покровского парка.
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