Губернатор Приморья оценил ход реконструкции нескольких объектов во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил с инспекцией объекты Владивостока, на которых идёт ремонт или строительство.

Об этом пишет сайт vostokmedia.com.

Губернатор и мэр Владивостока с его подчинёнными посетили несколько объектов, включая парк Минного городка и Игнатьевский сквер.

Сообщается, что программа благоустройства территорий города в этом году включает реконструкцию девяти скверов.

В дальнейшем благоустройство продолжится, средства на это направляются из бюджета государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020—2027 годы. По словам Олега Кожемяко, в планах — благоустройство Покровского парка.

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