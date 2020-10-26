Причиной пожара у границ нацпарка в Приморье мог стать поджог

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Причиной пожара у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморье, бушевавшего более суток, мог стать поджог, говорят специалисты.
Причиной пожара у границ нацпарка в Приморье мог стать поджог
  • © ФГБУ «Земля леопарда»

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Лесной пожар не затронул нацпарк, но пострадало несколько тысяч гектаров сопредельной территории. Дым от пожара доходил до Владивостока.

Возгорание появилось южнее посёлка Рязановка Хасанского района ещё в субботу, 24 октября. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь стремительно распространялся, создавая угрозу Гамовскому кластерному участку национального парка.

«Огонь подобрался максимально близко к границе охраняемой территории, работу приходилось вести в условиях сильного ветра со скоростью 14 м/с, который постоянно менял направление. Однако нацпарк мы отстояли, можно сказать, героически», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории Евгений Стома.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале октября в Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности.

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