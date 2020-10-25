Греф сделал прививку от коронавируса

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Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в эфире на канале «Россия 1», что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Греф сделал прививку от коронавируса
  • РИА Новости

Также он добавил, что прививку сделали ещё несколько топ-менеджеров банка.

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, и не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — цитирует его РИА Новости.

Ранее портал kp.ru передавал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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