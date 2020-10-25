Путин рассказал о сотрудничестве России и США в борьбе с терроризмом
- РИА Новости
По его словам, две страны сотрудничают в данном направлении и он в прошлом даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Вашингтона информация помогала предотвратить теракты на российской территории.
«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства», — цитирует Путина Telegram-канал телепрограммы «Вести».
Глава России добавил, что это сотрудничество «могло бы быть, конечно, ещё лучше», но в целом «им довольны».
Ранее Путин уже рассказывал о сотрудничестве российских и американских спецслужб в борьбе с терроризмом.