Путин рассказал о сотрудничестве России и США в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» о взаимодействии российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.

По его словам, две страны сотрудничают в данном направлении и он в прошлом даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Вашингтона информация помогала предотвратить теракты на российской территории.



«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства», — цитирует Путина Telegram-канал телепрограммы «Вести».

Глава России добавил, что это сотрудничество «могло бы быть, конечно, ещё лучше», но в целом «им довольны».

Ранее Путин уже рассказывал о сотрудничестве российских и американских спецслужб в борьбе с терроризмом.