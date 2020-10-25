Путин рассказал о сотрудничестве России и США в борьбе с терроризмом

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Президент России Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» о взаимодействии российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.
Путин рассказал о сотрудничестве России и США в борьбе с терроризмом
  • РИА Новости

По его словам, две страны сотрудничают в данном направлении и он в прошлом даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Вашингтона информация помогала предотвратить теракты на российской территории.

«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства», — цитирует Путина Telegram-канал телепрограммы «Вести».

Глава России добавил, что это сотрудничество «могло бы быть, конечно, ещё лучше», но в целом «им довольны».

Ранее Путин уже рассказывал о сотрудничестве российских и американских спецслужб в борьбе с терроризмом.

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