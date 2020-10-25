В Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по группе подростков

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял из ружья с балкона по группе подростков, которые, как ему показалось, нагрубили ему.

В СК заявили, что 51-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, во дворе дома между мужчиной и группой подростков 13—15 лет произошёл конфликт.

«Мужчина решил наказать несовершеннолетних за то, что они, как ему показалось, нагрубили ему. Он поднялся в свою квартиру, расположенную на пятом этаже дома, взял охотничье ружьё, зарядил его дробью, вышел на балкон и стал производить прицельные выстрелы в сторону молодёжи», — рассказали в ведомстве.

Школьники успели разбежаться, однако двое получили ссадины головы, рук и ног.

21 октября 16 человек были доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из травматического оружия.