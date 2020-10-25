В Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по группе подростков
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В СК заявили, что 51-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»).
По данным следствия, во дворе дома между мужчиной и группой подростков 13—15 лет произошёл конфликт.
«Мужчина решил наказать несовершеннолетних за то, что они, как ему показалось, нагрубили ему. Он поднялся в свою квартиру, расположенную на пятом этаже дома, взял охотничье ружьё, зарядил его дробью, вышел на балкон и стал производить прицельные выстрелы в сторону молодёжи», — рассказали в ведомстве.
Школьники успели разбежаться, однако двое получили ссадины головы, рук и ног.
21 октября 16 человек были доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из травматического оружия.