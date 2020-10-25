В России компаниям компенсируют затраты на транспортировку товаров

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Правительство России направит российским промышленным компаниям более 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров.
В России компаниям компенсируют затраты на транспортировку товаров
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В 2020 году российские промышленные компании получат 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства.

Соответствующая возможность будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения. 

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных.

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