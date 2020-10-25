В Саратовской области проводится проверка после массового конфликта

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В Саратовской области произошёл массовый конфликт, который был пресечён сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В Саратовской области проводится проверка после массового конфликта
  • РИА Новости

«24 октября сотрудниками полиции пресечён конфликт между жителями Дергачёвского района Саратовской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что нарушений общественного порядка не допущено.

Также в ведомстве подчеркнули, что пострадавших среди участников конфликта нет.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 16 человек доставлены в полицию после конфликта, закончившегося стрельбой из травматического оружия

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