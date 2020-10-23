В Нижнем Новгороде запустили проект по инклюзивному волонтёрству

В Нижнем Новгороде запустили новый проект, посвящённый инклюзивному волонтёрству.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на представителей общественного движения «Волонтёры Победы».

Главная цель — помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы готовы оказать поддержку в быту, транспортировке, сопровождении в больницу.

Заявки принимаются от тех, кто входит в группу риска.

Волонтёры ежедневно проходят инструктаж, у них проверяют состояние здоровья и выдают перчатки и маски. У добровольцев брендированная одежда и бейдж.

«Сейчас особенно необходимо помогать пожилым и людям с хроническими заболеваниями, инвалидностью. Поддержка от волонтёров становится для многих настоящим спасением», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее на НТВ сообщали, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19.