В Нижнем Новгороде запустили проект по инклюзивному волонтёрству

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В Нижнем Новгороде запустили новый проект, посвящённый инклюзивному волонтёрству.
В Нижнем Новгороде запустили проект по инклюзивному волонтёрству
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на представителей общественного движения «Волонтёры Победы».

Главная цель — помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы готовы оказать поддержку в быту, транспортировке, сопровождении в больницу.

Заявки принимаются от тех, кто входит в группу риска.

Волонтёры ежедневно проходят инструктаж, у них проверяют состояние здоровья и выдают перчатки и маски. У добровольцев брендированная одежда и бейдж.

«Сейчас особенно необходимо помогать пожилым и людям с хроническими заболеваниями, инвалидностью. Поддержка от волонтёров становится для многих настоящим спасением», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее на НТВ сообщали, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19.

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