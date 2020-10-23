В Крыму обезвредили 13 авиабомб времён Великой Отечественной войны

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В Ленинском районе Крыма обезвредили 13 авиабомб времён Великой Отечественной войны.
В Крыму обезвредили 13 авиабомб времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Авиабомбы были успешно извлечены и погружены на специальный автомобиль для транспортировки на полигон, на котором с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены», — заявили в ведомстве.

Боеприпасы были найдены местными жителями в районе села Фронтовое и в селе Юркино.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Южного военного округа обезвредили более 18 тыс. боеприпасов с начала года.

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